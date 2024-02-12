РУСАДА выявило 32 нарушения правил доступности для допинг-тестирования в январе

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о нарушениях правил доступности для проверки спортсмена на наличие запрещённых веществ в организме.

«В январе было зафиксировано 32 нарушения правил доступности для тестирования», — приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА ТАСС.

За весь 2023 год Российское антидопинговое агентство выявило 242 нарушения правил доступности. В 2022 году эта цифра была выше и составляла 375 нарушений. При трёхкратном нарушении правил атлет будет отстранён от соревнований и тренировочных сборов и впоследствии дисквалифицирован.

Ранее РУСАДА обнародовало информацию о нарушениях антидопинговых правил. Напомним, в январе 2024 года число таких нарушений составило четыре.