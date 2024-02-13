«Потеряла больше половины заработка». Ласицкене — об отсутствии международных соревнований

Российская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что потеряла больше половины заработка из-за отсутствия международных соревнований.

«На «Русской зиме» за первое место дают 200 тыс. рублей, за второе — 120 тыс., за третье — 80 тыс. В «Бриллиантовой лиге» за первое место — 10 тыс. долларов и могут дать за приезд 5 тыс. долларов, например. Если говорить обо мне, я потеряла больше половины заработка», — сказала Ласицкене в интервью Sport24.

Напомним, в 2021 году спортсменка стала олимпийской чемпионкой в Токио по прыжкам в высоту. Ранее появлялась информация о том, что она планирует завершать спортивную карьеру, однако окончательное решение об уходе из профессионального спорта Ласицкене пока не приняла.