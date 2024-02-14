Беленюк не стал фотографироваться с уроженцем Санкт-Петербурга на ЧЕ по борьбе

С 12 по 18 февраля в Бухаресте проходит чемпионат Европы по борьбе. Там депутат Верховной рады Украины и олимпийский чемпион Жан Беленюк отказался от совместной фотографии с Александром Комаровым, который представляет Сербию, но родился в Санкт-Петербурге.

Беленюк стал бронзовым призером турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. В этой же весовой категории стал чемпионом Европы Комаров. Он по ходу турнира одержал победу на Беленюком в четвертьфинале.

После награждения спортсмены поднялись на пьедестал почёта, чтобы обменяться рукопожатиями и сфотографироваться. Беленюк отправился в другую сторону.

Напомним, что в апреле 2023 года российским и белорусским спортсменам разрешили выступать на международных турнирах по борьбе при условии не использовать национальную символику и отказаться от поддержки СВО.