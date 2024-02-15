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Более 20 человек получили огнестрельные ранения на чемпионском параде в Канзас-Сити

Более 20 человек получили огнестрельные ранения на чемпионском параде в Канзас-Сити
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15 февраля в американском городе Канзас-Сити на чемпионском параде после победы в Супербоуле местной команды «Канзас-Сити Чифс» открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды.

Как сообщает полиция города, в ходе стрельбы не менее 22 человек получили огнестрельные ранения. По информации, в университетской больнице ведётся лечение восьми жертв стрельбы, двое из которых находятся в критическом состоянии, а состояние шести стабильно. Также в больницу попали четыре человека, получившие другие травмы в результате хаоса на улице.

В больнице Children's Mercy Kansas City сообщили, что лечат 12 пациентов, 11 из которых дети. У девяти из них огнестрельные ранения.

Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сообщил на пресс-конференции и задержании троих вооружённых людей. Теперь они находятся под следствием по факту стрельбы.

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити.

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