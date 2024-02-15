Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФБР просит людей поделиться видеозаписями со стрельбой на параде в Канзас-Сити

ФБР просит людей поделиться видеозаписями со стрельбой на параде в Канзас-Сити
Аудио-версия:
Комментарии

ФБР и полиция Канзас-Сити просят людей, присутствующих на чемпионском параде местной команды «Канзас-Сити Чифс», поделиться видеозаписями со стрельбой или стрелками, пытавшимися скрыться с места происшествия.

15 февраля на параде после победы в Супербоуле открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды. По итогу в ходе стрельбы пострадало более 20 человек.

Ранее начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сообщил на пресс-конференции и задержании троих вооружённых людей. Теперь они находятся под следствием по факту стрельбы. Властям потребуются достаточные доказательства, чтобы поддержать обвинение и в конечном итоге вынести приговор.

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити.

Материалы по теме
Более 20 человек получили огнестрельные ранения на чемпионском параде в Канзас-Сити
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android