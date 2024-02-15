ФБР просит людей поделиться видеозаписями со стрельбой на параде в Канзас-Сити

ФБР и полиция Канзас-Сити просят людей, присутствующих на чемпионском параде местной команды «Канзас-Сити Чифс», поделиться видеозаписями со стрельбой или стрелками, пытавшимися скрыться с места происшествия.

15 февраля на параде после победы в Супербоуле открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды. По итогу в ходе стрельбы пострадало более 20 человек.

Ранее начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сообщил на пресс-конференции и задержании троих вооружённых людей. Теперь они находятся под следствием по факту стрельбы. Властям потребуются достаточные доказательства, чтобы поддержать обвинение и в конечном итоге вынести приговор.

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити.