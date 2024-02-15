Девять российских борцов вольного стиля выступят на ЧЕ в Бухаресте

На чемпионате Европы по вольной борьбе, соревнования которого начинаются 16 февраля в Бухаресте (Румыния), сборная России будет представлена девятью спортсменами. Окончательный состав команды опубликован на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.

Состав российских борцов вольного стиля, выступающих под аббревиатурой AIN.

До 61 кг. Абасгаджи Магомедов.

До 65 кг. Гаджимурад Рашидов.

До 70 кг. Исраил Касумов.

До 74 кг. Имам Ганишов.

До 79 кг. Ахмед Усманов.

До 86 кг. Арслан Багаев.

До 92 кг. Магомед Курбанов.

До 97 кг. Абдулрашид Садулаев.

До 125 кг. Алихан Жабраилов.

Из-за проблем с допуском спортсменов и получением виз на въезд в Румынию состав команды по вольной борьбе претерпел изменения, а в весовой категории до 57 кг российские спортсмены представлены не будут.