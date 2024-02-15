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Олимпийскому чемпиону Садулаеву отказали во въезде в Румынию. Он прилетел на ЧЕ-2024

Олимпийскому чемпиону Садулаеву отказали во въезде в Румынию. Он прилетел на ЧЕ-2024
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Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира российский борец Абдулрашид Садулаев по неизвестной причине получил отказ во въезде в Бухарест (Румыния), сообщает «Наше национальное телевидение». В Бухаресте Садулаев должен был выступить на чемпионате Европы – 2024, который стартует завтра, 16 февраля.

По информации корреспондента ННТ, Садулаев в данный момент находится в аэропорту Бухареста.

Важно отметить, что некоторое время назад главный тренер сборной России Хаджимурат Гацалов подтверждал наличие визы для въезда в Румынию у Садулаева.

На чемпионате Европы — 2024 Садулаев должен был выступить в весовой категории до 97 килограммов. До поездки в Бухарест, в конце января Абдулрашид выиграл международные соревнования «Кубок Ивана Ярыгина», тем самым подтвердив статус фаворита.

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