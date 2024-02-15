Российские атлеты выстроились в очередь за медалями в вольной и греко-римской борьбе.

Русский танк прорвался на чемпионат Европы! А за кем ещё из борцов там стоит последить?

Классика спасает Россию?

В Бухаресте (Румыния) проходит предолимпийский чемпионат Европы по спортивной борьбе. Турнир открыли борцы классического стиля.

Российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, завоевали в общей сложности восемь наград. Больше, чем все остальные сборные.

Главным успехом стал триумф тяжеловеса Сергея Семёнова. В финале в/к до 130 кг он одолел турка Ризу Кайялпа: наш спортсмен положил пятикратного чемпиона мира и 12-кратного чемпиона Европы на туше.

Также у наших борцов три серебра и четыре бронзовые медали.

В одном шаге от победы остановились: Руслан Бичурин (до 67 кг), Ислам Алиев (до 82 кг) и Магомед Муртазалиев (до 97 кг). Стоит отметить, что Муртазалиев преуспел в более тяжёлой для себя весовой категории из-за проблем с визами. Обычно же Магомед выступает в весе, который на 10 кг легче.

Подобный подвиг совершил и Анвар Аллахьяров, добывший бронзу в весе до 63 кг вместо привычных 60 кг. С бронзовыми наградами Румынию также покидают Садык Лалаев (до 60 кг), Нарек Оганян (до 72 кг) и Адлет Тюлюбаев (до 77 кг).

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Скромные дамы

Куда скромнее выглядят перспективы представительниц слабого пола.

В женской борьбе настоящих лидеров хотя бы на континентальном уровне среди россиянок сейчас, к сожалению, нет. Однако в команде есть опытные спортсменки. Наталья Малышева выступает в весе до 53 кг. На ЧМ-2023 в Белграде россиянка смогла добраться до четвертьфинала. Это лучший результат, показанный женской командой в Сербии.

Прямо сейчас Малышева занимает девятое место в рейтинге UWW в своём весе. А на втором месте идёт бронзовый призёр Токио-2020, двукратная чемпионка мира белорусская спортсменка Ванесса Колодинская. И в случае победы соперниц на стадии 1/8 финала, уже в следующем раунде они сойдутся в очном противостоянии.

Ирина Ологонова (до 57 кг) тоже постарается зацепиться за медали континентального первенства в Бухаресте.

Опытная россиянка трижды останавливалась в шаге от золота чемпионата мира. Но это было почти 10 лет назад – в 2014-2016 годах. С тех пор международных побед у Ирины нет. Жеребьёвка для россиянки прошла не совсем удачно. В случае успешного прохождения квалификации её ждёт Ангелина Лысак. Полячка идёт третьей в мировом рейтинге. Россиянки же нет в топ-20, а цифры – вещь упрямая.

Наталья Малышева Фото: wrestrus.ru

Вольники – фавориты

Несмотря на то что из-за визовых сложностей в Румынию летит не основной состав сборной по вольной борьбе, российские спортсмены всё равно будут представлять угрозу для соперников практически во всех весовых категориях. И здесь мы будем рады нескольким золотым медалям.

Главным действующим лицом турнира вольников будет Абдулрашид Садулаев. В весе до 97 кг – он лучший в Европе. Да что там в Европе – в мире тоже! Так что главным соперником для Русского танка будет он сам.

Высокие медальные шансы и у Абасгаджи Магомедова (до 61 кг). В Белграде россиянин остановился в шаге от победы, проиграв американцу Виталию Аруджау. А двумя годами ранее первенствовал на ЧМ-2021 в Осло. От 25-летнего дагестанского борца ждут победы. А на что ещё рассчитывать №2 мирового рейтинга?

В весе до 79 кг выступит Ахмед Усманов. Ещё один представитель дагестанской школы борьбы. Действующий чемпион мира. Минувшей осенью в белградском финале он одолел грузина Владимира Гамкрелидзе. Возьмёт ли реванш грузинский борец? Уж точно попытается.

Борьба будет. А как иначе?

Пожалуй, самыми проблемными для российской сборной могут стать весовые категории до 74 и 86 кг. Здесь нет лидеров сезона – Заурбека Сидакова и Артура Найфонова.

Сидаков пропускает начало года из-за травмы, а вот Найфонова, как мы знаем, в Бухарест решили не пускать. Но не стоит сомневаться – замена им подобрана достойная.

В весе до 74 кг «птицу счастья» поймал Имам Ганишов. Вольник только в октябре прошлого года стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира. А уже сейчас волею обстоятельств отправляется на взрослый ЧЕ. Здесь важно понимать, что вызов Ганишова – экстренная мера. Изначально на турнир должен был лететь Давид Баев. Осетинский борец сначала стал вторым на Кубке Ивана Ярыгина – 2024, а затем на прикидках одолел Магому Дибиргаджиева. Но тем интереснее глянуть на молодого Имама.

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Интрига всё круче

Кстати, победу на соревнованиях в Красноярске одержал борец из Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов. Но и без белоруса в этом весе сумасшедшая конкуренция. Экс-россиянин Чермен Валиев, например, долгое время ждал своего звёздного часа. Для этого ему пришлось переходить в Албанию. Ведь олимпийский чемпион Заурбек Сидаков никого и близко к своему месту в национальной команде не подпускает. Теперь главный вопрос – выиграет ли Валиев первый чемпионат Европы в карьере? И какое место среди этих аксакалов положено россиянину Ганишову?

Совсем интересно становится и в турнире тяжеловесов. На замену Абдулле Курбанову приходит Алихан Жабраилов. Всё дело в том, что Жабраилов специализируется на схватках в весовой категории до 97 кг и является одним из прямых конкурентов Садулаева. Но реалии нынче таковы…

Однако выступление в турнире до 125 кг для более лёгкого борца не является чем-то страшным. Наглядный пример 11 лет назад продемонстрировал Хаджимурат Гацалов. Будучи недовеском, Гацалов на ЧМ в Будапеште заявился в турнир тяжеловесов. И выиграл его.

Так что и здесь не потеряны шансы на медаль.

Кстати, пока нет ясности в весовых категориях до 57 и 70 кг. Но и там окажутся только достойные. Ведь мы знаем, что характер у российских борцов – то, что надо. А трудности и внешнее сопротивление их только закаляют.