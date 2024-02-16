Роман Репилов: российским саночникам придётся обороняться от нападок в случае допуска

Трёхкратный чемпион мира по санному спорту российский спортсмен Роман Репилов заявил, что российским атлетам, которые получат нейтральный статус, следует быть готовыми к нападкам со стороны иностранных соперников в случае возвращения на международные турниры. Репилов подчеркнул, что реакция на провокации и выпады со стороны этих соперников ни к чему не приведёт.

«Прежний нейтральный статус был другой, а сейчас к нам будет особое отношение, потребуется морально, а может быть, и не только морально обороняться от всяких нападок. Хотя я не думаю, что те же немцы Феликс Лох и Макс Лангенхан будут косо на нас смотреть. Но есть и другие товарищи из приграничных России стран Восточной Европы, власти которых, насколько знаю, запрещают с нами выступать. Мы будем реагировать на все их выпады, они будут отвечать, и это точно не пойдёт на пользу никому», — приводит слова Репилова ТАСС.

Напомним, российские саночники были отстранены от международных соревнований весной 2022 года из-за ситуации на Украине.