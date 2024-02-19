Президент ФТАР — о допуске американцев на ЧЕ по тяжёлой атлетике: это безосновательно

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов прокомментировал решение о допуске спортсменов национальной команды США к участию в чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Софии (Болгария).

«Мы снова видим политику двойных стандартов в спорте, когда безосновательно допускают на чемпионат Европы команду тяжелоатлетов из США, решившую по политическим причинам бойкотировать выступления на панамериканском чемпионате в Венесуэле», — цитирует Агапитова ТАСС.

Американские тяжелоатлеты отказались участвовать в панамериканском чемпионате, который состоится в Каракасе (Венесуэла) и является квалификационным турниром к Олимпийским играм в Париже. Чемпионат Европы в Болгарии также обладает статусом отборочного турнира перед Играми.