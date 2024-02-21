Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты шестого игрового дня

Во вторник, 20 февраля, состоялись четыре встречи 3-го тура группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ). Заключительные матчи прошли в группах C и D.
Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Групповой турнир. 3-й тур
Группа С
Беларусь — Колумбия — 4:1.
Япония — Сенегал — 6:4.
Группа D
Оман — Португалия — 2:3.
Мексика — Бразилия — 3:4 (ОТ).
Победитель группы С, сборная Беларуси в четвертьфинальном матче сразится со сборной Португалии, а занявшие второе место японцы встретятся с Бразилией, которая стала лучшей в квартете D.
Отметим, что четвертьфинальные игры состоятся 22 февраля. Полуфинальные встречи запланированы на 24 февраля, а финал и матч за бронзу пройдут 25 февраля.