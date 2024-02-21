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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты шестого игрового дня

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты шестого игрового дня
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Во вторник, 20 февраля, состоялись четыре встречи 3-го тура группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу — 2024 в Дубае (ОАЭ). Заключительные матчи прошли в группах C и D.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Групповой турнир. 3-й тур

Группа С

Беларусь — Колумбия — 4:1.
Япония — Сенегал — 6:4.

Группа D

Оман — Португалия — 2:3.
Мексика — Бразилия — 3:4 (ОТ).

Победитель группы С, сборная Беларуси в четвертьфинальном матче сразится со сборной Португалии, а занявшие второе место японцы встретятся с Бразилией, которая стала лучшей в квартете D.

Отметим, что четвертьфинальные игры состоятся 22 февраля. Полуфинальные встречи запланированы на 24 февраля, а финал и матч за бронзу пройдут 25 февраля.

Турнирная таблица ЧМ - 2024
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