«Отвыкла от квалификации». Ласицкене — об участии в соревнованиях

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что совсем отвыкла от участия в квалификационных турнирах.

«Отвыкла от квалификации, в последний раз прыгала ее на Олимпиаде 2021 года в Токио. Но все прошло хорошо. Теперь надо забыть об этом и настраиваться на завтра. Как прыгалось сегодня? Да уже не важно. Рада, что такое большое количество молодых девочек заявились на турнир. Пришло то время, когда я в секторе практически самая старшая», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

В квалификационном турнире по прыжкам в высоту приняло участие 18 спортсменов, 12 из которых вышли в финал. Финал пройдёт 25 февраля в последний день чемпионата России в помещении.

Ранее Ласицкене говорила о том, что после того, как Россия ушла с международной арены, спортсменка потеряла часть своих доходов.