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Лысенко рассказал, что продолжает следить за международными соревнованиями

Лысенко рассказал, что продолжает следить за международными соревнованиями
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Двукратный чемпион России по прыжкам в высоту Данил Лысенко рассказал, что продолжает следить за международными соревнованиями и планирует наблюдать за зимним чемпионатом мира.

«Я слежу за международными соревнованиями, правда, не так внимательно. Обычно в соцсетях результаты отслеживаю. Конечно, мне интересно, что ребята показывают. Буду ли я следить за зимним чемпионатом мира? Думаю, да, интересно посмотреть будет, все-таки высота», --приводит слова Лысенко ТАСС.

Напомним, сегодня Лысенко стал двукратным чемпионом страны по прыжкам в высоту на чемпионате России в помещении. Женский финал пройдёт 25 февраля. Там будет участвовать олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, которая сегодня прошла турнир квалификации.

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