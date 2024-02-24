Двукратный чемпион России по прыжкам в высоту Данил Лысенко рассказал, что продолжает следить за международными соревнованиями и планирует наблюдать за зимним чемпионатом мира.

«Я слежу за международными соревнованиями, правда, не так внимательно. Обычно в соцсетях результаты отслеживаю. Конечно, мне интересно, что ребята показывают. Буду ли я следить за зимним чемпионатом мира? Думаю, да, интересно посмотреть будет, все-таки высота», --приводит слова Лысенко ТАСС.

Напомним, сегодня Лысенко стал двукратным чемпионом страны по прыжкам в высоту на чемпионате России в помещении. Женский финал пройдёт 25 февраля. Там будет участвовать олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, которая сегодня прошла турнир квалификации.