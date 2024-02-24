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Яна Егорян победила на втором этапе Гран-при России по фехтованию

Яна Егорян победила на втором этапе Гран-при России по фехтованию
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Российская саблистка Яна Егорян, двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, победила на втором этапе Гран-при России по фехтованию, проходившем в Пензе. В финальном матче спортсменка была сильнее Алины Ключниковой — 15:9.

Бронзовую медаль завоевала двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира Софья Великая. Она в матче за третье место одолела Веронику Булукову, чемпионку России среди юниорок, — 15:12.

Среди мужчин-саблистов лучшим на втором этапе Гран-при стал Олег Петровский, который в финальной встрече победил Магамеда Халимбекова (15:12). Бронзу разыграли лидеры рейтинга саблистов России: в этом матче Камиль Ибрагимов одержал верх над Дмитрием Даниленко (15:8).

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