Яна Егорян победила на втором этапе Гран-при России по фехтованию

Российская саблистка Яна Егорян, двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, победила на втором этапе Гран-при России по фехтованию, проходившем в Пензе. В финальном матче спортсменка была сильнее Алины Ключниковой — 15:9.

Бронзовую медаль завоевала двукратная олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира Софья Великая. Она в матче за третье место одолела Веронику Булукову, чемпионку России среди юниорок, — 15:12.

Среди мужчин-саблистов лучшим на втором этапе Гран-при стал Олег Петровский, который в финальной встрече победил Магамеда Халимбекова (15:12). Бронзу разыграли лидеры рейтинга саблистов России: в этом матче Камиль Ибрагимов одержал верх над Дмитрием Даниленко (15:8).