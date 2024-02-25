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Олимпийская чемпионка Ласицкене не смогла выиграть ЧР в помещении

Олимпийская чемпионка Ласицкене не смогла выиграть ЧР в помещении
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Олимпийская чемпионка игр в Токио, трёхкратная чемпионка мира, победительница чемпионата Европы российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не смогла одержать победу на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении.

Спортсменка заняла второе место, поделив его с Дарьей Слеповой. Обе легкоатлетки преодолели высоту 1,93 м. Победительницей соревнований стала Наталья Спиридонова с результатом 2,00 м. Она взяла данную высоту со второй попытки.

Важно отметить, что у лидера нынешнего мирового сезона — чемпионки мира из Украины Ярославы Магучих лучшим результатом является высота в 2,04 метра.

Чемпионат России в помещении проходит в Москве на территории спорткомплекса ЦСКА, он начался 23 февраля и завершится в воскресенье, 25 февраля.

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