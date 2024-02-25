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Ласицкене отреагировала на слова Алиева об отсутствии мотивации на внутренних стартах

Ласицкене отреагировала на слова Алиева об отсутствии мотивации на внутренних стартах
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Олимпийская чемпионка игр в Токио, трёхкратная чемпионка мира, победительница чемпионата Европы, российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене согласилась с фигуристом Дмитрием Алиевым, посетовавшим на отсутствие международных стартов.

«Как человек с опытом, ездивший на множество международных стартов, я Алиева понимаю. Международные турниры, эмоции от пребывания, в моём случае, в секторе, ответственность, когда ты выезжаешь в другую страну и представляешь свою страну — это другие эмоции, другой мандраж. Естественно, спортсмен должен находить мотивацию в любых условиях, но у каждого своя психология, свой настрой. Надо продолжать бороться, находить конкуренцию. Это сложно, но возможно, как показывает практика. Ребята бегают, прыгают, ставят личные рекорды. Молодцы», — приводит слова легкоатлетки «РИА Новости Спорт».

Сегодня, 25 февраля, Ласицкене заняла второе место на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, прыгнув на 1,93 м. Победительницей соревнований стала Наталья Спиридонова с личным рекордом — 2,00 м.

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