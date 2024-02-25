Белорус Бриштель стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по пляжному футболу

Нападающий сборной Беларуси Игорь Бриштель стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по пляжному футболу — 2024, завершившегося в Дубае (ОАЭ). Спортсмен по ходу турнира отправил 12 мячей в ворота соперников.

Бриштель отмечался голами практически во всех матчах сборной Беларуси на турнире: в группе он дважды забил Сенегалу, трижды — Колумбии, один раз — Японии. В четвертьфинале со сборной Португалии Бриштель забил все четыре гола белорусов, а в полуфинале с Италией спортсмен отличился дважды. Единственным матчем без голов на турнире для Бриштеля стала встреча за третье место со сборной Ирана, которая прошла сегодня, 25 февраля.

Вторым в списке лучших бомбардиров турнира стал иранец Мохаммадали Мохтари, который забил по ходу чемпионата мира восемь голов.