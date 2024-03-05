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Ингебригстен рассказал, как он расставляет приоритеты в спорте, пока его жена беременна

Ингебригстен рассказал, как он расставляет приоритеты в спорте, пока его жена беременна
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Легкоатлет Якоб Ингебригстен заявил, что они приняли несколько правил в паре по поводу беременности жены, однако приоритеты в спорте менять не собираются.

«Нельзя не брать во внимание, что она беременна. Очевидно, что есть ряд вещей, на которые мы должны обратить внимание, и несколько правил, связанных с этим. Элизабет для меня важная поддержка, а я для нее. Мы делаем возможное, чтобы все работало как часы.

Какими будут мои приоритеты в спорте? Они будут такими же жесткими, как и раньше. Я ставлю перед собой задачу научиться как можно лучше бегать", — приводит слова Ингебригстена NRK.

В начале февраля легкоатлет и Олимпийский чемпион 2020 года Якоб Ингебригстен сообщил, что готовится стать отцом, а роды придутся как раз на период соревнований будущего отца. Чемпионат Европы по легкой атлетике в Риме (Италия) пройдет с 7 по 12 июня, а лёгкоатлетическая подготовка к Олимпиаде в Париже пройдет с 1 по 11 августа.

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