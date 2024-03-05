CAS опубликовала мотивировочную часть решения по апелляции отстранения ОКР

CAS опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции, которую подал ОКР на решение МОК отстранить их.

23 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении. Мотивировочная часть включает в себя 24 страницы, 8 разделов и 129 пунктов.

Причиной решения МОК об отстранении в октябре 2023 года стало несогласие с включением в свой состав олимпийских советов ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Известно, что ранее на действия ОКР поступали жалобы от Национального олимпийского комитета Украины. Международный олимпийский комитет отреагировал на это, посчитав, что Олимпийский комитет России нарушает Олимпийскую хартию и территориальную целостность Украины.

Станислав Поздняков, глава ОКР, сообщал, что принятие новых регионов в состав было сделано не с целью возникновения конфликта с МОК.

Напомним, само отстранение предполагает, что Олимпийский комитет России не действителен как национальный олимпийский комитет и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения в целом.