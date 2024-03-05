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CAS опубликовала мотивировочную часть решения по апелляции отстранения ОКР

CAS опубликовала мотивировочную часть решения по апелляции отстранения ОКР
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CAS опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции, которую подал ОКР на решение МОК отстранить их.

23 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении. Мотивировочная часть включает в себя 24 страницы, 8 разделов и 129 пунктов.

Причиной решения МОК об отстранении в октябре 2023 года стало несогласие с включением в свой состав олимпийских советов ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Известно, что ранее на действия ОКР поступали жалобы от Национального олимпийского комитета Украины. Международный олимпийский комитет отреагировал на это, посчитав, что Олимпийский комитет России нарушает Олимпийскую хартию и территориальную целостность Украины.

Станислав Поздняков, глава ОКР, сообщал, что принятие новых регионов в состав было сделано не с целью возникновения конфликта с МОК.

Напомним, само отстранение предполагает, что Олимпийский комитет России не действителен как национальный олимпийский комитет и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения в целом.

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