Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На турнире по снукеру в Саудовской Аравии удвоили приз за максимальный брейк

На турнире по снукеру в Саудовской Аравии удвоили приз за максимальный брейк
Ронни О'Салливан.
Комментарии

Организаторы турнира Riyadh Season World Masters в Саудовской Аравии, который завершился в среду, 6 марта, заявили, что в следующем году приз за максимальный брейк увеличится до $ 1 млн.

На турнире в Саудовской Аравии максимальный брейк составляет 167 очков. Он состоит из обычного максимума в 147 очков и попадания в лузу золотым шаром (20). В этом году приз за максимальный брейк составлял $ 500 тыс. Никто из снукеристов не смог закатить золотой шар в лузу.

Победителем турнира Riyadh Season World Masters — 2024 стал британский снукерист, первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан, победивший в финале представителя Бельгии Люка Бреселя со счётом 5:2. За победу в финале турнира О'Салливан получит € 292 тыс.

Материалы по теме
Ронни О'Салливан стал победителем турнира Riyadh Season World Masters
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android