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Путин пообещал помогать людям, которые сами заботятся о своём здоровье

Путин пообещал помогать людям, которые сами заботятся о своём здоровье
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал делать налоговые вычеты для людей, которые сами внимательно относятся к своему здоровью и регулярно сдают нормы ГТО.

«Если вы обратили внимание, я говорил об этом недавно, и налоговый вычет даже будем делать для людей, которые постоянно занимаются спортом и сдают нормы ГТО. Соответствующим образом будем помогать людям, которые сами заботятся о своём здоровье. Поэтому, действительно, спорт — это самое главное средство поддержания формы», — приводит слова Путина сайт президента России.

Ранее президент порекомендовал всем заниматься спортом и обращался к гражданам с призывом уделять этому вопросу больше внимания. Также потребовал избавиться от коммерции в сфере спорта.

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