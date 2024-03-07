Путин пообещал помогать людям, которые сами заботятся о своём здоровье

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал делать налоговые вычеты для людей, которые сами внимательно относятся к своему здоровью и регулярно сдают нормы ГТО.

«Если вы обратили внимание, я говорил об этом недавно, и налоговый вычет даже будем делать для людей, которые постоянно занимаются спортом и сдают нормы ГТО. Соответствующим образом будем помогать людям, которые сами заботятся о своём здоровье. Поэтому, действительно, спорт — это самое главное средство поддержания формы», — приводит слова Путина сайт президента России.

Ранее президент порекомендовал всем заниматься спортом и обращался к гражданам с призывом уделять этому вопросу больше внимания. Также потребовал избавиться от коммерции в сфере спорта.