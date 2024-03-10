Призёр ОИ в велоспорте Анастасия Войнова может продолжить карьеру до Игр-2028

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по велоспорту Анастасия Войнова допустила возможность выступления до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Продолжу ли я карьеру до Олимпиады‑2028? Не исключаю такой вариант, если здоровье позволит и эмоциональный заряд продержится. Почему нет?

Когда родилась дочка, появились другие цели. На ближайшие два сезона цели больше личные — посмотреть, смогу ли вернуть форму, есть на это эмоциональный заряд, настроение, чего не было перед декретом из‑за выгорания», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

К серебру Игр-2016 года в командном спринте Войнова добавила бронзовую медаль Токио-2020 в аналогичной дисциплине. Анастасия Войнова также является четырёхкратной чемпионкой мира.