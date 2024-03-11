Чемпионка России по художественной гимнастике Гузенкова завершила карьеру в 21 год

Пятикратная чемпионка России по художественной гимнастике 21-летняя спортсменка Анастасия Гузенкова объявила о завершении профессиональной карьеры.

«Каждый старт в моей спортивной карьере был важен для меня. 2021 год был для меня достаточно сложным: травма стопы, бесконечные походы по врачам, безуспешное лечение, с трудом установленный диагноз и операция. Я приняла решение об окончании карьеры, мой путь в художественной гимнастике получился очень ярким, насыщенным, временами тернистым и сложным. Многое получилось осуществить, что-то останется со мной, но могу сказать точно — я оставила всю себя», — сказала Гузенкова в видео, опубликованном в соцсетях.

Гузенкова пять раз становилась чемпионкой России: два золота гимнастка выиграла в командных соревнованиях, ещё три золотые медали завоевала в индивидуальных упражнениях. Гузенкова является победителем и призёром многих международных соревнований. На счету российской спортсменки золото в упражнениях с лентами на этапах Гран-при в Холоне (2019) и Ташкенте (2019).