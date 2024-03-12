«У нас очень мало хороших тренеров». Макаренко — об отсутствии сильных спринтеров

Российская легкоатлетка и бронзовый призёр чемпионата Европы Кристина Макаренко порассуждала о том, почему в России мало профессиональных спринтеров.

«Одна из причин заключается в том, что у нас очень мало хороших тренеров. Плюс совсем небольшой поток детей, которые приходят в наш вид спорта. Тяжело найти самородок среди, условно, 10 желающих. Было бы их 100 — совсем другое дело. Но накладывается ещё один момент — это невысокая заинтересованность», — заявила Макаренко RT.

Ранее спортсменка высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Она заявила, что хотела бы добиться изменений в мировом спорте, чтобы длительных отстранений спортсменов больше не происходило.