Макаренко рассказала, готова ли она оставаться в спорте, пока не вернутся Олимпийские игры

Российская легкоатлетка и бронзовый призёр чемпионата Европы Кристина Макаренко порассуждала о продолжении спортивной карьеры.

«Готова ли я оставаться в спорте, чтобы дождаться своей Олимпиады? Наверное, нет. Я думаю, что в жизни есть много всего интересного, что приносит не меньшее удовольствие. А постоянные переживания и волнения — это не очень хорошо. Когда тебе 27 лет, чаще думаешь о том, что в скором времени нужно уже завести ребёнка. Потом возникает вопрос, а будешь ли ты возвращаться, ведь это такой сложный процесс. И ради чего? Я пока не могу сказать, до каких лет я готова в принципе выступать», — заявила Макаренко RT.

Ранее спортсменка высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Она заявила, что хотела бы добиться изменений в мировом спорте, чтобы длительных отстранений спортсменов больше не происходило.