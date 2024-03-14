«Водник» и «Кузбасс» стали финалистами чемпионата России по хоккею с мячом

«Водник» (Архангельск) и «Кузбасс» (Кемерово) стали финалистами чемпионата России по хоккею с мячом в сезоне-2023/2024.

По итогам второго полуфинального матча, который прошёл в четверг, 14 марта в Хабаровске. На местной арене «СКА-Нефтяник» принимал «Кузбасс». Встреча завершилась в пользу кемеровчан. Счёт — 12:4 (4:3 — счёт в первой игре — Прим. «Чемпионата»). Ранее победителем другой полуфинальной пары стал «Водник». Команда из Архангельска не оставила шансов московскому «Динамо». Соперник архангелогородцев был обыгран со счётом 8:2 (5:4).

Матч за бронзовые награды между «СКА-Нефтяником» и «Динамо» пройдёт в Кемерово 19 марта. А 20 марта, опять же в столице Кемеровской области, в финале между «Водником» и «Кузбассом» определится чемпион страны.