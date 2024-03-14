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Ангелина Мельникова — лидер по итогам квалификации в многоборье на ЧР в Сочи

Олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова возглавила турнир в многоборье по итогам квалификации на чемпионате России в Сочи.

23-летняя гимнастка набрала 57,365 баллов. На втором месте расположилась ещё одна олимпийская чемпионка. Виктория Листунова в сумме соревнований получила 55,232 балла. Третье предварительное место занимает Лейла Васильева. В её активе 53,899 балла.

Лидером по итогам квалификации в мужском многоборье является Даниел Маринов. Второе и третье места заняли Артур Далалоян и Кирилл Прокопьев соответственно. Никита Нагорный занимает седьмое место. Финалы в женском и мужском многоборье на ЧР состоятся в пятницу, 15 марта.

Ранее, сборная Москвы стала победителем женских командных соревнований. За столичную команду выступали Виктория Листунова, Ульяна Перебиносова, Кристина Шаповалова, Анна Калмыкова и Виктория Трыкина (161,761 балла). Второе место завоевала сборная Владимирской области (155,863 балла), а бронзовые медали достались сборной Краснодарского края (153,629).