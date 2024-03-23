Арбузов объяснил, почему был уверен в победе на турнире в Тбилиси

Российский дзюдоист Тимур Арбузов заявил, что хотел обрадовать семью и близких, поэтому не был согласен ни на что кроме победы.

«За меня в Тбилиси приехали поболеть близкие, тренер, мама с отцом, поэтому я был нацелен только на победу, очень хотел всех порадовать. Особенно приятно было получить награду из рук чемпиона мира Автандила Чрикишвили, который тоже выступал в моей весовой категории. Я много его схваток видел, люблю его борьбу. Что касается соперника по финалу Болтобоева, то мы с ним еще ни разу не боролись, но все сложилось неплохо», — приводит слова Арбузова ТАСС.

Напомним, сегодня, 22 марта, на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Тбилиси (Грузия) спортсмен завоевал золото в своей весовой категории до 81 кг. На этих же соревнованиях победителем в другом весе стал Иван Черных. Ещё несколько спортсменов отметились призовыми медалями.

Российские дзюдоисты выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе, без национальной символики.