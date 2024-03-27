Федерация велоспорта России объявила об отмене соревнований в Крыму

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) объявила об отмене соревнований на шоссе на территории Республики Крым и их возможном переносе, говорится в сообщении на официальном сайте федерации.

«Из-за повышенного уровня террористической угрозы и введённых ограничений на проведение спортивных соревнований, включая велосипедные гонки на шоссе, проведение запланированных на 2024 год на территории Республики Крым соревнований становится невозможным. В настоящее время нами рассматривается возможность переноса отменённых соревнований, о чём сообщим дополнительно», — говорится в сообщении федерации.

Отметим, с 9 по 11 апреля в Феодосии было запланировано проведение соревнований в рамках чемпионата России. Также в Крыму в апреле должны были пройти первенство страны среди юниоров и два всероссийских соревнования.