Выяснилось, что ван Арт, помимо рёбер и ключицы, сломал грудину в массовом завале

Серебряный призёр Олимпиды-2020 в командной гонке, бельгийский велогонщик Jumbo-Visma Ваут ван Арт прооперирован после жёсткого падения, которое произошло из-за массовой аварии за 67 км до финиша однодневной гонки Dwars door Vlaanderen в Бельгии.

«Ваут ван Арт сегодня успешно перенёс операцию. Обследование показало, что, помимо переломов ключицы и нескольких рёбер, у него произошёл перелом грудины. Сроки его возвращения пока неизвестны. Следующие несколько недель будут посвящены его восстановлению.

Он пропустит Весеннюю классику. Его участие в Джиро д'Италия остаётся под вопросом. Мы будем принимать решения в ближайшие недели, основываясь на результатах его восстановления.

От имени Ваута благодарим всех за поддержку. Теперь он надеется пройти восстановление в спокойной атмосфере», — говорится в сообщение Jumbo-Visma в социальных сетях.