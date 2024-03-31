«Енисей-СТМ» сыграет со «Славой» в четвертьфинале PARI Кубка России по регби

Сегодня, 31 марта, состоялась жеребьёвка PARI Кубка России по регби. Восемь лучших команд России узнали своих соперников по четвертьфинальным противостояниям.
PARI Кубок России по регби. Четвертьфиналы. Результаты жеребьёвки.
«Динамо» — «Красный Яр».
«Металлург» — «Стрела-Ак Барс».
«Слава» — «Енисей-СТМ».
«Локомотив-Пенза» — «ВВА-Подмосковье».
В первом полуфинальном матче сойдутся победители противостояния «Динамо» — «Красный Яр» и «Металлург» — «Стрела-Ак Барс». Во втором — победители четвертьфинальных пар «Слава» — «Енисей-СТМ» и «Локомотив-Пенза» — «ВВА-Подмосковье». Финальный матч PARI Кубка России по регби состоится в Москве 7 сентября. Встреча пройдёт на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина».