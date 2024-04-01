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Поткин: не согласен с разговорами, что Лижэнь — какой-то не тот чемпион мира

Поткин: не согласен с разговорами, что Лижэнь — какой-то не тот чемпион мира
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Российский гроссмейстер Владимир Поткин отреагировал на появляющиеся в медиапространстве разговоры о том, что 17-й чемпион мира, китаец Дин Лижэнь не заслуживает свой титул — в том числе из-за слабых результатов, которые демонстрирует после его завоевания.

«Особенно не согласен с разговорами, что, может быть, Дин — какой-то не тот чемпион. На самом деле он очень достойный шахматист, просто сейчас далёк от пика формы, что вполне объяснимо. Но у него много времени для подготовки к следующему матчу. Так получается, что чемпион мира — не обязательно сильнейший шахматист на данный момент. Это тот, кто взял верх в [конкретном] матче, и именно к нему готовятся все игроки. С нетерпением жду защиты Дин Лижэня», — приводит слова Поткина RT.

Отметим, что уже завтра, 2 апреля, в Торонто (Канада) стартует Турнир претендентов, по итогам которого определится ближайший соперник Лижэня в борьбе за титул чемпиона мира. В соревнованиях примут участие:

  • Ян Непомнящий (Россия);
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия);
  • Фабиано Каруана (США);
  • Ниджат Абасов (Азербайджан);
  • Видит Сантош Гуджрати (Индия);
  • Хикару Накамура (США);
  • Гукеш Доммараджу (Индия);
  • Алиреза Фируджа (Франция).

Ранее 16-й чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен назвал шахматистов, способных одолеть Лижэня в титульном матче.

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