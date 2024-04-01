Поткин: не согласен с разговорами, что Лижэнь — какой-то не тот чемпион мира

Российский гроссмейстер Владимир Поткин отреагировал на появляющиеся в медиапространстве разговоры о том, что 17-й чемпион мира, китаец Дин Лижэнь не заслуживает свой титул — в том числе из-за слабых результатов, которые демонстрирует после его завоевания.
«Особенно не согласен с разговорами, что, может быть, Дин — какой-то не тот чемпион. На самом деле он очень достойный шахматист, просто сейчас далёк от пика формы, что вполне объяснимо. Но у него много времени для подготовки к следующему матчу. Так получается, что чемпион мира — не обязательно сильнейший шахматист на данный момент. Это тот, кто взял верх в [конкретном] матче, и именно к нему готовятся все игроки. С нетерпением жду защиты Дин Лижэня», — приводит слова Поткина RT.
Отметим, что уже завтра, 2 апреля, в Торонто (Канада) стартует Турнир претендентов, по итогам которого определится ближайший соперник Лижэня в борьбе за титул чемпиона мира. В соревнованиях примут участие:
- Ян Непомнящий (Россия);
- Рамешбабу Прагнанандха (Индия);
- Фабиано Каруана (США);
- Ниджат Абасов (Азербайджан);
- Видит Сантош Гуджрати (Индия);
- Хикару Накамура (США);
- Гукеш Доммараджу (Индия);
- Алиреза Фируджа (Франция).
Ранее 16-й чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен назвал шахматистов, способных одолеть Лижэня в титульном матче.