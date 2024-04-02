Потанин: Непомнящий своей игрой возрождает шахматные традиции советских лет

Президент компании «Норильский никель», член правления Федерации хоккея России, глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин заявил, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий является выдающимся спортсменом, который своей игрой возрождает шахматные традиции советских лет.

«Ян Непомнящий — выдающийся спортсмен, своими успехами он влюбляет людей в шахматы, возрождает традиции советских лет, когда этот вид спорта был одним из самых популярных в России и за ним следили миллионы людей. Ян обладает собственным уникальным стилем и рисунком игры, смело идёт в атаку и активно выстраивает защитные стратегии. Только двое шахматистов в истории шахмат выигрывали турнир претендентов дважды подряд, один из них — Непомнящий. Совсем скоро у него будет шанс в очередной раз вписать своё имя в историю побед. Будем болеть за нашего гроссмейстера, надеюсь, что даже в далёком Торонто Ян почувствует поддержку своих болельщиков. Желаю Яну удачи», — приводит слова Потанина ТАСС.

Напомним, турнир претендентов пройдёт в Торонто (Канада) с 3 по 22 апреля.

Кроме Непомнящего, там выступят индийцы Видит Сантош Гуджрати и Гукеш Доммараджу, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, француз Алиреза Фируджа и азербайджанец Ниджат Абасов. Победитель сыграет титульный поединок с китайцем Дин Лижэнем.