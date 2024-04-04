Ронни О'Салливан вышел в полуфинал Tour Championship — 2024, уверенно обыграв Картера

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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан вышел в полуфинал рейтингового турнира Tour Championship – 2024, который проходит в Манчестере. Общий призовой фонд соревнований составил £ 500 тыс. (победитель получит £ 150 тыс.).

В четвертьфинальном матче О'Салливан со счётом 10:2 обыграл Али Картера (девятый номер мирового рейтинга).

Напомним, в Tour Championship – 2024 принимают участие 12 топовых снукеристов. Ронни благодаря высокому номеру посева начал соревнования сразу с четвертьфинала. За выход в финал турнира О'Салливан сразится с победителем встречи Чжан Аньда — Гэри Уилсон (промежуточный результат 4:4).

Действующим обладателем титула чемпиона Tour Championship является Шон Мёрфи. В финале 2023 года он со счётом 10:7 обыграл Кайрена Уилсона.