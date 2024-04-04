Стал известен один из секундантов Яна Непомнящего на Турнире претендентов — 2024

Стал известен один из секундантов российского гроссмейстера Яна Непомнящего (седьмой номер мирового рейтинга) на Турнире претендентов – 2024, который стартовал в Торонто (Канада). Им станет немецкий шахматист Ян Густафссон, сообщает ChessBase India.

Также изданию стало известно, что российский гроссмейстер Пётр Свидлер на данном ЧМ выступит в роли секунданта Рамешбабу Прагнанандхи.

Отметим, что Непомнящий попал на турнир претендентов как проигравший в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Тогда соперником Яна был китаец Дин Лижэнь. В матче первого тура соревнований в Торонто россиянин сразится с азербайджанским гроссмейстером Ниджатом Абасовым.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках»