Турнир претендентов по шахматам — 2024. Россияне начинают борьбу за победу! LIVE

В четверг, 4 апреля, в Торонто (Канада) стартует Турнир претендентов — 2024. В этом году впервые в истории соревнования мужчин и женщин пройдут одновременно в одном и том же месте.
Уже сегодня 16 лучших шахматистов планеты начнут бороться за шанс сыграть в титульном матче против Дин Лижэня и Цзюй Вэньцзюнь. В числе участников турнира претендентов сразу три представителя России: Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.
В 1-м туре, согласно правилам, между собой должны сыграть представители одной страны, если таковые имеются. Именно поэтому Горячкиной предстоит сразиться с Лагно. А вот Непомнящему в оппоненты достался представитель Азербайджана Ниджат Абасов. Шахматисты начнут играть в 21:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию партий 1-го тура. Видеотрансляцию 1-го тура с комментариями гроссмейстеров Александра Морозевича и Марии Фоминых можно будет смотреть в официальной группе «Чемпионата» в «Одноклассниках» по ссылке.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.
Пока до старта первых партий ещё есть время, вы можете выбрать своего фаворита в мужском и женском турнирах с помощью рейтинга. Выбирайте, кто будет выше.
Игровой зал, в котором будут проходить партии, выглядит вот так:
FIDE
Про подготовку Яна Непомнящего до старта турнира было известно немного. Но с приближением первой партии информации становится больше. Индийская версия крупнейшего портала СhessBase утверждает, что одним из секундантов россиянина является немецкий гроссмейстер Ян Густафссон, основатель портала chess24.com. Интересно, что напарник Густафссона по комментариям и аналитике россиянин Пётр Свидлер также примет активное участие в турнире претендентов – он будет помогать индийцу Рамешбабу Прагнанандхе.
Россиянин Ян Непомнящий, который уже дважды становится победителем Турнира претендентов, не является фаворитом. Но и два предыдущих раза таковым не был. Но при этом оба турнира выиграл досрочно. Предсказать, как он сыграет на этот раз, абсолютно невозможно. Это мнение пятнадцатого чемпиона мира Вишванатана Ананда.
До начала партий первого тура ещё три часа. Поэтому есть время напомнить, кто же сыграет на Турнире претендентов у мужчин и женщин, каков призовой фонд, что стоит на кону, помимо собственно путёвки в чемпионский матч. Ответы на самые важные вопросы — в нашем материале.