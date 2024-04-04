Турнир претендентов по шахматам — 2024. Россияне начинают борьбу за победу! LIVE

В четверг, 4 апреля, в Торонто (Канада) стартует Турнир претендентов — 2024. В этом году впервые в истории соревнования мужчин и женщин пройдут одновременно в одном и том же месте.

Уже сегодня 16 лучших шахматистов планеты начнут бороться за шанс сыграть в титульном матче против Дин Лижэня и Цзюй Вэньцзюнь. В числе участников турнира претендентов сразу три представителя России: Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

В 1-м туре, согласно правилам, между собой должны сыграть представители одной страны, если таковые имеются. Именно поэтому Горячкиной предстоит сразиться с Лагно. А вот Непомнящему в оппоненты достался представитель Азербайджана Ниджат Абасов. Шахматисты начнут играть в 21:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию партий 1-го тура. Видеотрансляцию 1-го тура с комментариями гроссмейстеров Александра Морозевича и Марии Фоминых можно будет смотреть в официальной группе «Чемпионата» в «Одноклассниках» по ссылке.

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