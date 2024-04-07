Алихан Жабраилов завоевал олимпийскую лицензию на турнире в Баку

Сегодня, 7 апреля, Алихан Жабраилов выиграл полуфинальный поединок на европейском квалификационном турнире в Баку (Азербайджан) и завоевал путёвку в Париж на Олимпийские игры — 2024.

В схватке до 97 кг Жабраилов победил украинского борца Илью Архайю.

Напомним, Жабраилов был заявлен на турнир всего несколько дней назад, когда стало известно, что чемпиона Абдулрашида Садуилова не допустил до него Объединённый мир борьбы (UWW). По словам комиссии, спортсмен поддерживает специальную военную операцию и принадлежал к «Динамо».

Квалификационный турнир проходит в столице Азербайджана с 5 по 7 апреля, лицензии на Олимпийские игры являются неименными. Ещё одна возможность стать участником Олимпиады-2024 будет на турнире в Стамбуле 9–12 мая.