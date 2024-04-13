Дворкович: итоги первого круга турниров претендентов соответствуют ожиданиям

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что уровень конкуренции на турнире претендентов, который проходит в Торонто (Канада), оправдал его ожидания.
«Итоги первого круга турниров претендентов, с одной стороны, соответствуют ожиданиям жёсткой борьбы и нахождением большинства фаворитов наверху таблицы. А с другой стороны, неожиданностью является острейшая игра в большинстве партий, основанная на глубокой дебютной подготовке.
Уровнем борьбы в партиях турниров я точно доволен», — приводит слова Дворковича «РИА Новости Спорт».
Напомним, Турнир претендентов — 2024 завершится 22 апреля. 4 апреля состоялись первые матчи соревнований. Призовой фонд составляет € 500 тыс.
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Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам: