Стало известно, почему российских велогонщиков лишили нейтрального статуса

Российских велогонщиков Фёдора Даясова и Бориса Пономарёва Международный союз велосипедистов лишил нейтрального статуса, с которым они могли бы выступить на международных соревнованиях. Это произошло из-за того, что спортсмены завершили карьеру.

«Пономарёв и Даясов завершили соревновательную практику, поэтому нейтральный статус отозван», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «Матч ТВ».

Даясов получил статус нейтрального атлета в августе 2023 года, Пономарёв в том же году в сентябре. После лишения осталось 46 спортсменов-велогонщиков, которые могут выступать на международных соревнованиях.

Напомним, российским велогонщикам можно выступать только под нейтральным статусом, так UCI реагирует на ситуацию на Украине.