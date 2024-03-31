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Екимов: до Олимпиады ещё далеко, но принципиальных отказов от велогонщиков пока не получил

Екимов: до Олимпиады ещё далеко, но принципиальных отказов от велогонщиков пока не получил
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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов высказался о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Принципиальных отказов пока ни от кого из кандидатов не получил, но до Олимпиады ещё далеко, у всех в разгаре сезон на шоссе, поэтому многое будет зависеть от того, как сезон будет складываться», — приводит слова Ефимова «Матч ТВ».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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