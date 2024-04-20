Путин поручил Минспорта представить предложения доступности занятия спортом для россиян

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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта России представить предложения по увеличению доступности систематических занятий спортом для россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Минспорта России представить предложения, касающиеся повышения доступности для граждан Российской Федерации систематических занятий физической культурой и спортом», — сказано в документе.

Ответственным за выполнение поручения до 1 августа 2024 года является министр спорта РФ Олег Матыцин.

Напомним, ранее Путин неоднократно говорил о развитии сферы физической культуры и спорта не только на официальных заседаниях, но и в рамках церемонии открытия Игр будущего, которые прошли в начале марта в Казани.

Президент также заявлял, что необходимо отменить коммерциализацию в спорте, чтобы каждый гражданин мог позволить себе регулярно заниматься.