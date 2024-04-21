Ян Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов — 2024

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил лидерство в таблице Турнира претендентов — 2024.

В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой. Таким образом, Непомнящий набрал 8 очков, разделяя вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Каруаной. Лидирует за тур до окончания турнира представитель Индии Гукеш Доммараджу, у которого 8,5 очков.

В заключительном туре Непомнящий встретится с Каруаной, а Доммараджу проведёт решающую партию с Накамурой.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

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