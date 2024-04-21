Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов — 2024

Ян Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил лидерство в таблице Турнира претендентов — 2024.

Календарь Турнира претендентов – 2024

В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира Непомнящий сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой. Таким образом, Непомнящий набрал 8 очков, разделяя вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Каруаной. Лидирует за тур до окончания турнира представитель Индии Гукеш Доммараджу, у которого 8,5 очков.

В заключительном туре Непомнящий встретится с Каруаной, а Доммараджу проведёт решающую партию с Накамурой.

Турнир претендентов — 2024 продлится до 22 апреля. Его победитель сразится с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону, а также получит призовые в размере € 48 тыс. и дополнительно € 3500 за каждые пол-очка.

Все трансляции матчей можно будет посмотреть в «Одноклассниках».

Материалы по теме
Турнир претендентов — 2024: результаты игрового дня 20 апреля
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Фабиано Каруана - Ян Непомнящий
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Фабиано Каруана
Не началось
Ян Непомнящий
Шахматы. Турнир претендентов 2024. 14-й тур, Торонто, Канада
Хикару Накамура - Гукеш Доммараджу
21 апреля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Хикару Накамура
Не началось
Гукеш Доммараджу

Что нужно знать о мужском турнире претендентов по шахматам:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android