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«Это чувство ни с чем не сравнить». Дюплантис – о том, что вновь обновил мировой рекорд

«Это чувство ни с чем не сравнить». Дюплантис – о том, что вновь обновил мировой рекорд
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Олимпийский чемпион — 2020, рекордсмен мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис прокомментировал установление нового рекорда на этапе «Бриллиантовой лиги» в Сямыне (Китай).

Дюплантис прыгнул на высоту в 6,24 метра. Таким образом, он на 1 сантиметр улучшил свой результат, показанный в сентябре 2023 года.

«Чувствую себя хорошо. Это чудесное ощущение. Хорошее начало сезона. Это лучший старт в моей жизни.

Я немного боялся, но всё прошло хорошо. Дело не в том, что я думал, что побью рекорд. Я чувствовал, что у меня осталась мотивация и запал после сезона в помещении. Там всё прошло немного не так, как я хотел. Теперь же я был готов.

Я уже делал это раньше. Но чувство, когда ты только-только преодолеваешь планку, ни с чем не сравнить. Разум затуманивается так, что это не похоже на реальность», — приводит слова атлета Expressen.

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