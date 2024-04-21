Лихачёв прокомментировал выход сборной России в финал турнира «Весенний Петербург — 2024»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв оценил выступление национальной команды на международном турнире по пляжному футболу, который продолжается в Санкт-Петербурге.

«Матчи против «Краснодара-ЮМР» и «Лекса» по организации игры, по дисциплине, по перестроениям и индивидуальным действиям меня полностью устроили. Хорошо, что ребята сыграли с большим желанием и сумели правильно выполнить ту установку, которую мы дали перед началом встречи. На мой взгляд, победа наша полностью заслуженная. Уже где-то в середине матча по поводу исхода всё стало ясно и дальше мы где-то с третьего периода просто доигрывали, так как все мысли в голове футболистов были о финале. Но это так или иначе не помешало нам закончить игру с красивым счётом.

Думаю, что даёт плоды та работа, которую мы проделали на учебно-тренировочном сборе. Всё-таки было видно, что в чётвертом матче мы двигались гораздо лучше. Это нормально, планировалось, что к матчу плей-офф команда выйдет на хороший уровень готовности. Плюс все понимали, что в турнирном плане заключительная игра в группе имеет большое значение, так как выход в финал мы ещё не гарантировали до этого. К счастью, всё сложилось удачно.

Самой сложной по разным причинам для нас стала игра с московскими армейцами. В ней не всё получалось, особенно это касается первого периода. Тем не менее удалось выиграть матч, достаточно уверенно по счёту и игре в концовке. Это встреча стала для нас отправной точкой по всему турниру. Дальше мы уже наращивали обороты и прибавляем с каждым матчем», — приводит слова Лихачёва BSRussia.

В турнире принимают участие 10 команд, которые были разбиты на две группы. Сборная России одержала победы во всех матчах группы А и вышла в финал соревнований, в котором сыграет с победителем группы B. В матче за третье место встретятся команды, занявшие вторые места в своих подгруппах.