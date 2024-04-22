Венцель: у ВАДА не было права отстранять китайских пловцов на период расследования

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Росс Венцель заявил, что у организации не было права отстранять китайских пловцов на время расследования.

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу у ВАДА нет полномочий временно отстранять спортсменов. В данном случае это должно было сделать CHINADA (Китайское антидопинговое агентство). По кодексу должно проходить слушание даже перед обязательным отстранением, чтобы дать возможность атлетам объяснить, как вещество попало в организм и почему отстранение не должно применяться, по их мнению.

В данном деле изначально был ряд свидетельств, что оно будет связано со случайным загрязнением, они уже прозвучали. В регионе в тот момент была вспышка COVID-19, была сложность требовать от каждого атлета объяснений, как триметазидин мог попасть в организм. CHINADA решило начать расследование, которое пришло к выводу, что это было случайное загрязнение. Решение было принято 15 июня, до этого момента не было ни одного решения, которое ВАДА могло бы опротестовать или перевести дело в CAS», — приводит слова Венцеля с пресс-конференции «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

Тогда ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая была перенесена с 2020 года из-за COVID-19 и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.