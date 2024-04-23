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Винер: завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой

Винер: завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что гимнастка Дина Аверина завершила карьеру не из-за травмы.

«Дина очень сильный человек, и, если бы Олимпийские игры проходили без унижения, она сумела бы всё преодолеть и выступить. Ушла она не из-за травмы», — приводит слова Ирины Винер ТАСС.

Вчера, 22 апреля, серебряный призёр Токио-2020, многократная чемпионка мира Аверина сообщила, что перенесла операцию.

На счету Авериной серебряная медаль Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трёхкратной победительницей Европейских игр. В феврале этого года сёстры Дина и Арина Аверины объявили о завершении карьеры.

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