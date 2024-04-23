Умерла тренер по художественной гимнастике Елена Карпушенко

Елена Карпушенко, личный тренер серебряного призёра Олимпийских игр 2016 года Яны Кудрявцевой, скончалась в возрасте 62 лет, сообщает пресс-служба Федерации художественной гимнастики России (ФХГР).

Причины смерти заслуженного тренера России не сообщаются. Информация о дате и месте прощания с Карпушенко будет сообщена позднее.

«Её вклад в российскую и мировую художественную гимнастику невозможно переоценить. Красоту и мастерство её воспитанниц, неповторимый почерк тренерской работы, школу Елены Львовны знает и ценит весь мир. Это огромная утрата для всех нас. Не стало невероятно талантливого наставника, прекрасного человека и нашего друга. Скорбим и выражаем соболезнования всем, кто знал и любил Елену Львовну», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, Кудрявцева под руководством Карпушенко завоевала серебро на Олимпиаде 2016 года в многоборье. Также на счету гимнастки 13 золотых медалей, завоёванных на чемпионатах мира, и девять побед на чемпионате Европы.