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Чемпионат мира по снукеру — 2024: Ронни О'Салливан проиграл в четвертьфинале Стюарту Бинэму, обзор

«Я хочу доказать, что она ошибалась». Ронни О'Салливан со скандалом проиграл на ЧМ-2024
Татьяна Постникова
Ронни О'Салливан со скандалом проиграл на ЧМ-2024
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Ракета пошёл на принцип в споре с рефери.

В этом сезоне Ронни О'Салливана преследовала магия цифр. Он взял рекордный восьмой титул Masters и рекордный восьмой титул UK Championship. Ракета был одним из фаворитов чемпионата мира, поэтому многие ждали, что из Крусибла он уедет с рекордным восьмым титулом. Но магия цифр не сработала.

Ронни сенсационно вылетел в четвертьфинале ЧМ-2024, проиграв Стюарту Бинэму (13:10). Как же так получилось?

Драматичное противостояние

Ничего не предвещало вылета О'Салливана на столь ранней стадии. Ракета в первом раунде просто уничтожил Джексона Пэйджа (10:1), а во втором – с лёгкостью обыграл Райана Дэя (13:7) и вышел в свой рекордный 22-й четвертьфинал чемпионата мира.

У Бинэма же был более сложный путь. Стюарту пришлось пробиваться в основную сетку с третьего раунда квалификации. Там англичанин чудом одолел Стюарта Кэррингтона (10:9) и не без проблем справился с Луисом Хиткоутом (10:8). В основной сетке Бинэму относительно легко дался лишь матч с Гэри Уилсоном (10:5). А в противостоянии с Джеком Лисовски чемпиону мира 2015 года пришлось изрядно попотеть (13:11).

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Казалось, что игра с Бинэмом будет для О'Салливана не слишком сложным испытанием в четвертьфинале ЧМ-2024. Но что-то пошло не так уже на старте первой сессии. Ракета много ошибался, и Стюарт повёл в счёте 3:1. Неудача явно сказывалась на Ронни. В один из моментов, когда ему не удалось закатить в лузу простой красный, он от досады несколько раз ударил кием по столу. Но многократному чемпиону удалось собраться и отыграться. Снукеристы ушли на перерыв при ничейном результате (4:4).

Во второй сессии первый фрейм остался за Бинэмом, однако английскому мультичемпиону удалось не только сравнять счёт, но и выйти вперёд (6:5). О'Салливан мог увеличить своё преимущество до 7:5, но у стола случился неприятный инцидент. Когда Ронни набрал 29 очков, он обратил внимание, что чёрный шар отклонился от своего изначального положения и стоит слишком близко к белому, мешая удару. Ракета попросил арбитра Десиславу Божилову вернуть шар на место. Когда судья пыталась поправить чёрный, она заметила, что он скатывается в небольшое углубление на столе, отклонясь от верного положения, и действительно перекрывает белый.

О'Салливан несколько раз попросил Божилову поставить шар на место. Она утверждала, что чёрный находится в правильном положении, но всё равно поправляла его. После нескольких попыток судья отказалась идти на поводу у игрока, что не понравилось Ракете. В знак протеста он не стал закатывать в лузу красный и отдал фрейм Бинэму (6:6). Сессия в итоге завершилась ничьей (8:8).

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«Некоторые судьи, думаю, меня поняли. Я просто хочу доказать ей, что она ошибалась. Тогда я не чувствовал себя хорошо из-за этого, но мне просто хотелось подчеркнуть свою точку зрения. Я не так уж жаждал победы таким образом. Я скорее принципиальный человек. Так что после этого случая я могу спокойно спать ночью», — объяснил свой поступок Ронни Eurosport.

«Вероятно, одно из величайших проявлений спортивного мастерства, которое я когда-либо видел в любом виде спорта», — прокомментировал ситуацию Нил Робертсон.

«Победы и поражения не имеют значения»

В вечерней сессии тоже было на что посмотреть. Бинэм и О'Салливан сперва по очереди брали фреймы и на небольшой перерыв вновь ушли при равенстве (10:10). Когда игра возобновилась, Ронни вновь поспорил с судьёй. Он отказался играть, пока зрители, которые возвращались с перерыва на матч Кайрена Уилсона и Джона Хиггинса, не сядут на свои места. Божилова сперва пыталась уговорить Ракету подойти к столу, но в итоге поторопила зрителей правильно рассесться в зале.

Ронни О'Салливан

Ронни О'Салливан

Фото: George Wood/Getty Images

Вопреки ожиданиям после возобновления игры О'Салливан не смог ничего противопоставить Бинэму. Стюарт взял три последних фрейма и одержал победу в матче (13:10).

«Стюарт наносил более сильные удары, делал более длинные брейки, лучше защищался. Он был лучшим игроком, а я просто пытался бороться.

Мне понравился турнир. Для меня он был отличным. Я действительно начал справляться с шарами за столом, что на самом деле важнее всего остального. Турниры, победы и поражения, если честно, не имеют значения. Я просто хочу наслаждаться игрой, поэтому для меня этот турнир стал значительным прогрессом.

Я проиграл этот матч, Стюарт заслужил победу, он играл очень хорошо. Я пытался бороться и держался там так долго, как мог, но моей победе не суждено было случиться», — заявил Ракета Eurosport после поражения.

О'Салливана уже давно мотивирует совершенно иное:
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«Снукер в беде». Почему великий Ронни О’Салливан теперь играет только за большие деньги

Также Ронни успокоил своих поклонников. Завершать карьеру он пока не собирается и планирует выступить на нескольких турнирах.

«Мне ещё предстоит много играть в снукер. Турниры, в которых я буду участвовать, будут анонсироваться в порядке очереди. Я просто хочу получать удовольствие от игры.

У меня есть контракт на участие в определённых турнирах WST. У меня есть контракт на участие в некоторых показательных мероприятиях в Китае. Они будут первыми, поэтому, если у меня будет время, чтобы вписаться в некоторые другие соревнования, я это сделаю», — добавил Ракета.

Бинэм же ожидаемо был в восторге от своей победы.

«Я думал, что буду просто наслаждаться матчем, но в то же время что-то щёлкнуло во мне. Я сыграл невероятно последние пару фреймов.

Это тяжёлая битва. Но я чувствовал себя спокойно и наслаждался каждой секундой. Я шёл ноздря в ноздрю с лучшим игроком всех времён. Если посмотреть назад, то это было просто великолепно.

Мой послужной список в матчах с ним невелик, скорее всего, как и у всех остальных. Но когда я вышел к столу, у меня вдруг что-то щёлкнуло, и мне стал нравиться каждый мой удар. Я помню, как сделал закатил в лузу красный при счёте 10:9. Тогда я подумал: «Нет, я сделаю это. Это мой шанс, я сделаю это». Вот так я выиграл и прошёл в полуфинал», – сказал Бинэм.

В полуфинале Стюарт сыграет с Джеком Джонсом, пока Ронни поедет домой восстанавливаться и готовиться к следующим турнирам.

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