Кто сможет забрать больше всех золота на Играх БРИКС в Казани?

Что посмотреть на Играх БРИКС? Список главных героев и самых интересных финалов

В среду, 12 июня, в Казани стартуют пятые Игры БРИКС. Спортивный форум политико-экономического объединения Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и некоторых других, недавно присоединившихся к блоку стран никогда прежде не был таким масштабным. Но теперь из-за санкций в отношении российского спорта он рассматривается чуть ли не как замена Олимпиады-2024, хотя бы для тех, кто в Париж точно не поедет.

В сложившейся ситуации неудивительно, что в некоторых видах спорта в Казани выступят первые составы национальной команды России, включая звёзд первой величины. Огорчает только одно: организаторы говорят об участии в Играх представителей 93 стран, однако мощных международных битв в Казани не будет. Топ-атлеты мира готовятся к Олимпиаде.

Впрочем, на Играх БРИКС посмотреть будет на что и на кого.

Предлагаем вашему вниманию топ-события турнира по видам спорта.

Борьба

Турнир по вольной борьбе пройдёт 17 и 18 июня. Финалы – после 18:00 мск.

Стоит обратить внимание на Абасгаджи Магомедова (до 65 кг) – чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы, Курбана Шираева (до 70 кг) – чемпиона Европы, Малика Шаваева (до 86 кг), Алана Багаева (до 92 кг).

Турнир по греко-римской борьбе пройдёт 19 и 20 июня. В составе команды можно выделить Сергея Емелина (до 63 кг). Бронзовый призёр Олимпиады в Токио может бороться за золото в финале 20 июня после 15:00.

Сергей Емелин Фото: РИА Новости

Гребля на байдарках и каноэ

Турнир пройдёт с 19 по 22.06. Наверняка болельщикам будут особо интересны заезды титулованных гребцов: Ильи Штокалова и Максима Спесивцева.

Дзюдо

Лучшие спортсмены сборной готовятся к поездке в Париж и на Играх БРИКС не выступят, но внимание болельщиков заслуживает двукратный победитель этапов «Большого шлема» Нияз Билалов (до 100 кг). Его схватки – 21 июня.

Лёгкая атлетика

Если отталкиваться от списка главных звёзд российской «Королевы спорта», то стоит обратить особое внимание на прыжковый сектор и Сергея Шубенкова.

15 июня в 15:40 – Прыжки с шестом. Женщины (Полина Кнороз).

15 июня в 17:45 – Прыжки в высоту. Мужчины (Илья Иванюк, Даниил Лысенко).

16 июня в 16:55 – Прыжки в высоту. Женщины (Наталья Спиридонова).

16 июня в 17:35 – 110 м с/б. Мужчины (Сергей Шубенков).

Плавание

К сожалению, основной состав сборной России на турнире в Казани не выступит. Но можно последить за молодым талантом Мироном Лифинцевым и чемпионом мира и Европы из сборной Беларуси Ильёй Шимановичем.

19 июня – 100 м брасс (Шиманович).

20 июня – 50 м на спине (Лифинцев) и 50 м брасс (Шиманович).

21 июня – 100 м на спине (Лифинцев) и 200 м брасс (Шиманович).

Прыжки в воду

В этом виде спорта у россиян топовый состав. Более того, здесь может быть и яркая международная конкуренция. По крайней мере, недавно сообщалось, что в Казань могут приехать сильные спортсмены из Мексики и Китая. Действительно ли доедут и зарубятся с россиянами – скоро узнаем.

16 июня в 10:00 – Трамплин 3 м. Мужчины (Евгений Кузнецов, Илья Захаров, Никита Шлейхер).

16 июня 12:00 – Вышка. Женщины (Мария Полякова).

18 июня в 12:00 – Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины (Никита Шлейхер, Илья Захаров, Евгений Кузнецов).

18 июня в 16:30 – Вышка. Синхронные прыжки. Мужчины (Никита Шлейхер, Илья Захаров, Евгений Кузнецов).

Евгений Кузнецов с напарником Фото: РИА Новости

Синхронное плавание

Главные звёзды национальной команды в деле!

13 июня с 10:00: соло, техническая программа, женщины (Светлана Колесниченко, Майя Дорошко, Майя Гурбанбердиева), а также соло, техническая программа, мужчины (Александр Мальцев).

14.06 с 10:00 будет произвольная программа у женщин и у мужчин.

15.06 с 10:00 зрители увидят выступления смешанных дуэтов.

Спортивная гимнастика

Просто прочитайте составы, и уровень накала борьбы станет понятен:

Мужчины: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский, Даниел Маринов, Александр Жигалов, Илья Заика, Сергей Найдин, Даниил Новиков, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Сергей Съедин.

Женщины: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Мария Агафонова, Екатерина Андреева, Лейла Васильева, Елена Герасимова, Людмила Рощина и Кристина Шаповалова.

Ангелина Мельникова Фото: РИА Новости

13 июня, четверг

15:30 – Личное многоборье. Мужчины, женщины

14 июня, пятница

15:00 – Вольные упражнения. Мужчины

15:40 – Опорные прыжки. Женщины

16:20 – Конь. Мужчины

17:00 – Разновысокие брусья. Женщины

17:40 – Кольца. Мужчины

15 июня, суббота

15:00 – Опорные прыжки. Мужчины

15:40 – Бревно. Женщины

16:20 – Параллельные брусья. Мужчины

17:00 – Вольные упражнения. Женщины

17:40 – Перекладина. Мужчины

Теннис

Турнир пройдёт с 13 по 19 июня. Главная звезда – Полина Кудерметова.

Полина Кудерметова Фото: Lukas Schulze/Getty Images for ITF

Шахматы

В рамках Игр БРИКС в Казани шахматисты будут бороться за личное и командное золото в быстрых шахматах и блице. В российской заявке четыре мощных гроссмейстера: Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина. С таким составом сборная России, безусловно, может рассчитывать на золотые медали во всех дисциплинах.

Финальные партии будут сыграны 18, 19, 20 и 21 июня.

Художественная гимнастика

Главная звезда сборной России Лала Крамаренко может пропустить соревнования из-за травмы. «Здоровье важнее», – справедливо заметила Ирина Винер. Впрочем, даже без Лалы классных спортсменок на турнире будет много. Самой яркой может стать Анна Попова, которую многие считают вторым номером национальной команды России после Крамаренко.

Медали Игр БРИКС среди гимнасток-личниц будут разыграны как в многоборье (21 июня в 15:00), так и в отдельных видах (22 июня в 16:30).