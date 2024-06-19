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Экс-замминистра спорта Красноярского края обвинили в хищении более 2 млн рублей

Экс-замминистра спорта Красноярского края обвинили в хищении более 2 млн рублей
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Бывшего замминистра спорта Красноярского края обвинили в хищении более 2,3 млн рублей на обслуживание спортивного комплекса в Красноярске. Об этом сообщил региональный главк СК РФ.

«Возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего первого замминистра спорта Красноярского края, который подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации растраты (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении управляющего спортивным сооружением «Платинум Арена Красноярск», который подозревается в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — сообщила пресс-служба ведомства.

События стали разворачиваться в декабре 2020 года, когда чиновник назначил своего знакомого на должность генерального директора спорткомплекса. Тот, в свою очередь, стал управляющим этого объекта. Следователи уточняют, что хищения происходили путём заключения договоров между комплексом и подконтрольной им фирмой на выполнение работ по техобслуживанию здания. Подозреваемый заключён под стражу. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

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